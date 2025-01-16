Уральца отправили на пять лет в колонию за хищение денег у пенсионеров

Суд установил, что в феврале 2024 года осужденный вступил в сговор с неизвестными, которые звонили жителям различных городов Свердловской области. Изменяя голос, они представлялись перед пожилыми людьми их родственниками, знакомыми или сотрудниками правоохранительных органов, обвиняя их в виновности в ДТП и необходимости передачи денег. Роль осужденного была в том, чтобы забирать приготовленные потерпевшими деньги — часть из них он оставлял себе, остальное переводил соучастникам. В результате их действий пострадали четыре человека.