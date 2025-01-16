Ученик школы Барнаула с ножом угрожал детям физической расправой

«В соцмедиа опубликовано сообщение, в котором жительница краевой столицы сообщает о противоправных действиях со стороны подростка в отношении учеников одной из школ города Барнаула. По словам женщины, несовершеннолетний угрожает детям физической расправой, в том числе демонстрируя нож. Зарегистрирована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ (угроза убийством)», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, 16 января опубликовано видео со школьниками, «из пояснений к которому следует, что несовершеннолетним учеником одной из школ в городе Барнауле допущено противоправное поведение в отношении других детей». «Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил прокурору Ленинского района города Барнаула с выходом на место с привлечением органов системы профилактики проверить доводы», — сказала Антошкина.