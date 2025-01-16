Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

Гусев добавил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 беспилотников. Большая часть из атак пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. По его данным, происшествие не повлияет доступность на доступность горюче-смазочных материалов в регионе. Ранее губернатор сообщал о возгорании на нефтебазе, отметив, что оно связано с падением нескольких беспилотников.