Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — написал он.
Гусев добавил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 беспилотников. Большая часть из атак пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. По его данным, происшествие не повлияет доступность на доступность горюче-смазочных материалов в регионе. Ранее губернатор сообщал о возгорании на нефтебазе, отметив, что оно связано с падением нескольких беспилотников.