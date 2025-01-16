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Два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 16 января. /ТАСС/. Десятки единиц техники и два пожарных поезда тушат резервуары на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов», — написал он.

Гусев добавил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 беспилотников. Большая часть из атак пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. По его данным, происшествие не повлияет доступность на доступность горюче-смазочных материалов в регионе. Ранее губернатор сообщал о возгорании на нефтебазе, отметив, что оно связано с падением нескольких беспилотников.

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