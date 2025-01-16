За месяц ликвидации экологической катастрофы в Анапе за медпомощью обратились 146 человек

В Анапе с начала экологической катастрофы за медицинской помощью обратились 146 человек, работавших на пляжах. Из них троих госпитализировали, но уже выписали из больницы. Статистику озвучил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.
Сейчас на береговой линии работают шесть врачебно-фельдшерских постов. Медики дежурят рядом с пунктами обогрева в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. Один пункт находится в помещении мойки птиц.
Также, по словам Филиппова, работает мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края. Бригада медиков, в составе которой есть, в том числе врачи анестезиологи-реаниматологи, патрулируют побережье. К работе привлечены 35 волонтеров-медиков.
В городской больницы Анапы подготовили 14 резервных коек с подачей кислорода для пациентов, которые могли отравиться парами нефтепродуктов.
«В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано», — подчеркнул Евгений Филиппов.
Ранее токсиколог краевой БСМП Искандер Рзаев сообщил, что умереть от отравления парами нефтепродуктов на открытом воздухе невозможно. По его словам, риск возрастет в теплое время года, когда наступит жара.