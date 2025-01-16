За месяц ликвидации экологической катастрофы в Анапе за медпомощью обратились 146 человек

Сейчас на береговой линии работают шесть врачебно-фельдшерских постов. Медики дежурят рядом с пунктами обогрева в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. Один пункт находится в помещении мойки птиц.