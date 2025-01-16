В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки

«Оперативники управления собственной безопасности полицейского главка… пресекли противоправную деятельность начальника территориального отдела полиции Красносельского района. Предварительно установлено, что подозреваемый получил от коммерсанта незаконное денежное вознаграждение в размере 195 тысяч рублей за покровительство и непривлечение к ответственности за нарушения в сфере торговли», — говорится в сообщении.