В Красноярском крае ребенок погиб под снегом

В пресс-службе регионального СУСК пояснили журналистам, что мальчик упал в овраг, засыпанный снегом, глубиной около 10 метров. Всего провалилось два мальчика, один из которых зацепился за ветки и выбрался. Также уточняется, что друзья погибшего сначала испугались и не рассказали взрослым, что произошло, но в итоге позже сами указали место, где искать мальчика.