В Красноярском крае ребенок погиб под снегом

«В Шарыповском муниципальном округе следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. В ночное время 15 января 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в сугробе в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа тела 9-летнего мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, днем 15 января мальчик вместе с тремя друзьями отправился гулять на заснеженный участок местности. Дети развлекались, прыгая со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент произошло обрушение плотной снежной корки, и мальчик упал в сугроб, где его засыпало снегом.
Тело ребенка нашли и вытащили из сугроба прибывшие на помощь местные жители и сотрудники полиции. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.
В пресс-службе регионального СУСК пояснили журналистам, что мальчик упал в овраг, засыпанный снегом, глубиной около 10 метров. Всего провалилось два мальчика, один из которых зацепился за ветки и выбрался. Также уточняется, что друзья погибшего сначала испугались и не рассказали взрослым, что произошло, но в итоге позже сами указали место, где искать мальчика.