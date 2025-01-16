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В Красноярском крае ребенок погиб под снегом

КРАСНОЯРСК, 16 янв — РИА Новости. Ребенок погиб под снегом в красноярской деревине Росинка, 9-летний мальчик играл с друзьями рядом с оврагом, сообщает СУСК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Источник: © РИА Новости

«В Шарыповском муниципальном округе следователями СК устанавливаются обстоятельства гибели ребенка. В ночное время 15 января 2025 года в следственные органы поступило сообщение об обнаружении в сугробе в деревне Росинка Шарыповского муниципального округа тела 9-летнего мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днем 15 января мальчик вместе с тремя друзьями отправился гулять на заснеженный участок местности. Дети развлекались, прыгая со снежной возвышенности в овраг. В какой-то момент произошло обрушение плотной снежной корки, и мальчик упал в сугроб, где его засыпало снегом.

Тело ребенка нашли и вытащили из сугроба прибывшие на помощь местные жители и сотрудники полиции. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства.

В пресс-службе регионального СУСК пояснили журналистам, что мальчик упал в овраг, засыпанный снегом, глубиной около 10 метров. Всего провалилось два мальчика, один из которых зацепился за ветки и выбрался. Также уточняется, что друзья погибшего сначала испугались и не рассказали взрослым, что произошло, но в итоге позже сами указали место, где искать мальчика.

СК
несчастный случай