В Алупке горел дом: пожарные спасли и эвакуировали 11 человек

В среду, 15 января, в Алупке горел дом, пожарные спасли одного человека, еще 10 эвакуировали. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Инцидент произошел на улице Красногвардейской. В двухэтажном многоквартирном доме начался пожар.
На место прибыли сотрудники МЧС. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось спасти одного человека. Кроме того, еще 10 жильцов эвакуировали.
«В ликвидации пожара участвовало 27 человек и 7 единиц техники», — говорится в сообщении.