Россиянин после драки с тестем попытался напасть с деревянным бруском на полицейского

По данным ведомства, 12 января в полицию поступило сообщение о драке на приусадебном участке частного дома на Поперечной улице в Лесосибирске. Участковый приехал и выяснил, что конфликт произошел между тестем и зятем. Сотрудник попытался остановить драку, но пьяный зять нецензурно выругался. Потом он вынес деревянный брусок и начал угрожать полицейскому и родственникам. Участковый сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не остановило дебошира. Тогда сотрудник выстрелил в ногу подозреваемого.