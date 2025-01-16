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Россиянин после драки с тестем попытался напасть с деревянным бруском на полицейского

В Красноярском крае 32-летний местный житель деревянным бруском угрожал полицейскому. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 12 января в полицию поступило сообщение о драке на приусадебном участке частного дома на Поперечной улице в Лесосибирске. Участковый приехал и выяснил, что конфликт произошел между тестем и зятем. Сотрудник попытался остановить драку, но пьяный зять нецензурно выругался. Потом он вынес деревянный брусок и начал угрожать полицейскому и родственникам. Участковый сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух, но это не остановило дебошира. Тогда сотрудник выстрелил в ногу подозреваемого.

Возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Сейчас мужчина находится в больнице, после выздоровления ему будет избрана мера пресечения.

Ранее в Москве суд продлил арест американцу Джозефу Татеру за нападение на полицейского.

СК