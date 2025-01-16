Горевший в центре Нижнего Новгорода дом-памятник восстановят

Объект культурного наследия (ОКН) на улице Ульянова в Нижнем Новгороде будет восстановлен после пожара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Напомним, что речь идет о здании на улице Ульянова, где загорелась кровля. К 22:21 15 января в МЧС подтвердили полную ликвидацию пожара.
Как уточнили в администрации Нижегородского района, в ближайшие дни многоквартирный дом будет обследован. Сейчас жильцы находятся у родственников и знакомых. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем размещении нижегородцев.
Как стало известно, еще в прошлом году кровлю дома капитально отремонтировали. Работы приняли в декабре. В нижегородском управлении госохраны ОКН заявили, что здание должно быть восстановлено по закону.
Ранее мы писали, что пожар в автосервисе на 80 «квадратах» ликвидировали в Нижнем Новгороде 15 января.