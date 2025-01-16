В Минске пенсионер поверил в историю про ДТП и передал курьерам более 17 тысяч долларов

Правоохранителям удалось быстро установить личности курьеров. Ими оказались жители Минска 22 и 23 лет. По словам молодых людей, они искали подработку, и в одной из тематических групп им поступило предложение от «представителя юридической фирмы». В обязанности курьеров входило забирать деньги якобы у клиентов фирмы и передавать их менеджеру. При этом минчан заверили, что эта подработка является легальной.