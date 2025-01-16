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В Минске пенсионер поверил в историю про ДТП и передал курьерам более 17 тысяч долларов

Очередной жертвой «истории про ДТП» стал пожилой минчанин — он поверил в то, что его внучка стала виновницей аварии, и ради ее спасения передал курьерам аферистов 17,5 тысячи долларов. Об этом сообщает МВД.

Источник: Генеральная прокуратура.

Правоохранителям удалось быстро установить личности курьеров. Ими оказались жители Минска 22 и 23 лет. По словам молодых людей, они искали подработку, и в одной из тематических групп им поступило предложение от «представителя юридической фирмы». В обязанности курьеров входило забирать деньги якобы у клиентов фирмы и передавать их менеджеру. При этом минчан заверили, что эта подработка является легальной.

К счастью, по указанию аферистов фигуранты успели посетить только один адрес. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.