В Волгограде пресекли работу типографии, где печатали поддельные документы

Волк добавила, что нелегальная типография была организована в квартире одного из фигурантов в Краснооктябрьском районе Волгограда. По предварительным данным, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали в городе. «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам их жительства», — добавила представитель ведомства.