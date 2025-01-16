В Волгограде пресекли работу типографии, где печатали поддельные документы

«В Волгограде двое местных жителей решили заработать на продаже поддельных документов. Однако мои коллеги из управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли эту противоправную деятельность и задержали подозреваемых», — написала она в своем Telegram-канале.
Волк добавила, что нелегальная типография была организована в квартире одного из фигурантов в Краснооктябрьском районе Волгограда. По предварительным данным, злоумышленники печатали фиктивные водительские удостоверения, медицинские справки, дипломы об образовании и другие документы, которые впоследствии сбывали в городе. «В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по местам их жительства», — добавила представитель ведомства.
Полицейские в ходе обыска обнаружили и изъяли компьютеры, смартфоны, печати различных организаций, медицинские книжки, бланки аттестатов о высшем образовании, водительских удостоверений, справок о состоянии здоровья. Возбуждено уголовное дело (ст. 327 УК РФ). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.