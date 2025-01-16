В Подмосковье осудили альфонса, обманувшего четырех девушек

Как сообщили «МК» в прокуратуре Московской области, 26-летний аферист орудовал с ноября 2023-го по июль 2024-го года. Он знакомился с молодыми особами, заводил с ними роман, а потом просил оформить кредиты для покупки мобильных телефонов, электронных часов и ноутбуков. Если дамы отказывались, мошенник брал эти предметы «взаймы». Жулик обещал оплачивать кредиты совместно или отдать долг билетами на заграничные курорты. В итоге он отказывался возвращать деньги, ссылаясь на плохое здоровье, а потом и вовсе исчезал. От действий мошенника пострадали четыре девушки, сумма ущерба составила более 350 тысяч рублей.