Под Волгоградом у Светлого Яра кафе устроило мега-свалку

В Волгоградской области инспекторы Росприроднадзора выявили серьезное нарушение экологического законодательства.
В Светлоярском районе местное кафе организовало незаконную свалку строительного мусора. В проверке также приняли участие сотрудники полиции. Как выяснилось, владелец кафе решил создать парковку для грузовых автомобилей, чтобы привлечь больше посетителей. Для этого он начал выбрасывать строительный мусор прямо на землю. Образовавшаяся свалка заняла внушительную площадь — 1330 квадратных метров. На месте были обнаружены отходы V класса опасности, которые относятся к малоопасным, но требуют надлежащей утилизации.
За нарушение природоохранного законодательства собственнику кафе был назначен штраф в размере 70 тысяч рублей. Однако ущерб, нанесенный окружающей среде, оказался гораздо более значительным — специалисты оценили его в сумму свыше 38 миллионов рублей.
На данный момент ущерб окружающей среде взыскивается через суд.