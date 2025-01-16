Под Волгоградом у Светлого Яра кафе устроило мега-свалку

В Светлоярском районе местное кафе организовало незаконную свалку строительного мусора. В проверке также приняли участие сотрудники полиции. Как выяснилось, владелец кафе решил создать парковку для грузовых автомобилей, чтобы привлечь больше посетителей. Для этого он начал выбрасывать строительный мусор прямо на землю. Образовавшаяся свалка заняла внушительную площадь — 1330 квадратных метров. На месте были обнаружены отходы V класса опасности, которые относятся к малоопасным, но требуют надлежащей утилизации.