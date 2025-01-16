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Роспотребнадзор усилит контроль за наличием нефтепродуктов в Черном море

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор вводит усиленный контроль за содержанием вредных веществ, в том числе нефтепродуктов, в Черном море для оценки безопасности выловленной рыбы и морепродуктов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе организации.

Источник: РИА "Новости"

«Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов. Предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре уточнили, что специалисты также исследуют песок после его очистки от нефтепродуктов, проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы. Отмечается, что при подозрениях на зараженность рыбы рекомендуется обратиться в лаборатории федеральной службы для дальнейшего анализа. «Ситуация остается на личном контроле главы Роспотребнадзора», — заключили в пресс-службе.

экология
Роспотребнадзор