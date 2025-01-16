Роспотребнадзор усилит контроль за наличием нефтепродуктов в Черном море

«Для оценки безопасности рыбы и морепродуктов, добытых в Черном море, Роспотребнадзор вводит усиленный контроль на наличие потенциально опасных веществ, в том числе нефтепродуктов. Предпринимаются все необходимые меры для защиты здоровья населения и для того, чтобы на стол россиян попадала только безопасная рыбная продукция», — говорится в сообщении.