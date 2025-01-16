На Урале вынесли приговор мужчине за убийство женщин 27-летней давности

«Мужчина кухонным ножом нанес потерпевшей не менее 10 ударов в области груди и шеи. От полученных в результате проникающих колото-резаных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия. В момент конфликта в квартире также находилась знакомая потерпевшей, оказавшаяся очевидцем совершенного преступления. Чтобы она не смогла сообщить в правоохранительные органы о совершенном им преступлении, мужчина решил убить и ее», — рассказали подробности в пресс-службе свердловской прокуратуры.