На Урале вынесли приговор мужчине за убийство женщин 27-летней давности

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд 16 января вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух женщин. Преступление было совершено 22 ноября 1997 года в квартире знакомой фигуранта в результате конфликта, возникшего на почве ревности.
«Мужчина кухонным ножом нанес потерпевшей не менее 10 ударов в области груди и шеи. От полученных в результате проникающих колото-резаных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия. В момент конфликта в квартире также находилась знакомая потерпевшей, оказавшаяся очевидцем совершенного преступления. Чтобы она не смогла сообщить в правоохранительные органы о совершенном им преступлении, мужчина решил убить и ее», — рассказали подробности в пресс-службе свердловской прокуратуры.
С женщиной злоумышленник тоже расправился при помощи кухонного ножа.
Тогда, более 27 лет назад, мужчину задержали правоохранители через несколько дней после убийства, он написал явку с повинной, но позже отказался от признательных показаний. После возобновления расследования мужчина вновь написал явку с повинной.
Суд назначил жителю Нижнего Тагила наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.