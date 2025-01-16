В Воронежской области перевернулся ВАЗ, пострадали две женщины

45-летний житель Новохоперского района Воронежской области накануне не справился с управлением ВАЗ-2114 на заснеженной дороге «Курск-Борисоглебск-Новохоперск» в Грибановском районе. В результате его автомобиль вылетел с асфальта в поле и опрокинулся.