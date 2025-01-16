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В Воронежской области перевернулся ВАЗ, пострадали две женщины

Авария с двумя пострадавшими произошла в Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по области

45-летний житель Новохоперского района Воронежской области накануне не справился с управлением ВАЗ-2114 на заснеженной дороге «Курск-Борисоглебск-Новохоперск» в Грибановском районе. В результате его автомобиль вылетел с асфальта в поле и опрокинулся.

Машина получила сильные механическое повреждения. В результате ДТП пострадали две пассажирки ВАЗа −48 и 65 лет. Их доставили вы больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 123 аварии, из которых 70 произошли в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек.