В Воронежской области перевернулся ВАЗ, пострадали две женщины

45-летний житель Новохоперского района Воронежской области накануне не справился с управлением ВАЗ-2114 на заснеженной дороге «Курск-Борисоглебск-Новохоперск» в Грибановском районе. В результате его автомобиль вылетел с асфальта в поле и опрокинулся.
Машина получила сильные механическое повреждения. В результате ДТП пострадали две пассажирки ВАЗа −48 и 65 лет. Их доставили вы больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 123 аварии, из которых 70 произошли в Воронеже. В 9 ДТП травмы различной степени тяжести получили 11 человек.