Колесо фуры взорвалось и отлетело в машину на КАД

Неожиданными последствиями обернулась поездка по КАД для одного из водителей. Когда он двигался по 52-му километру, то у проезжающей рядом фуры внезапно взорвалось колесо. Оно отлетело и попало в легковушку. К счастью, все закончилось без серьезных последствий. Колесо лишь снесло задний фонарь. О случившемся написали в Telegram-канале «Петербург с огоньком».