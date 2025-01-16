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Колесо фуры взорвалось и отлетело в машину на КАД

У легковушки оказался поврежден задний фонарь.

Источник: Петербург с огоньком — Telegram

Неожиданными последствиями обернулась поездка по КАД для одного из водителей. Когда он двигался по 52-му километру, то у проезжающей рядом фуры внезапно взорвалось колесо. Оно отлетело и попало в легковушку. К счастью, все закончилось без серьезных последствий. Колесо лишь снесло задний фонарь. О случившемся написали в Telegram-канале «Петербург с огоньком».

— На 52-м километре КАД у фуры во время движения взорвалось колесо, задев соседнюю легковушку, — написал автор поста и прикрепил видео с видеорегистратора, на который попал этот момент.

После случившегося оба транспортных средства направились к правой крайней полосе движения. Чем закончилась история, неизвестно. Скорее всего, водители вызвали на место правоохранителей.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что пассажирка Kia погибла в ДТП с фурой в Ленобласти. В аварии также пострадали водитель иномарки и полуторамесячная девочка.