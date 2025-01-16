В Беларуси за сутки при пожарах травмированы два человека

За минувшие сутки произошли 10 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Уничтожено одно и повреждены 6 строений, а также 4 единицы техники. Травмированы при пожарах 2 человека.
Так, 15 января в 9.24 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в агрогородке Селец Березовского района Брестской области на ул. Новой. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги хозяин 1954 года рождения. Пенсионер госпитализирован.
В этот же день в 10.14 стало известно о пожаре в хозяйственной постройке на территории частного домовладения в д. Урожайная Минского района. В результате пожара получила отравление продуктами горения мать хозяина 1960 года рождения. Пенсионерка госпитализирована.
Причины пожаров устанавливаются.