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Ночью в Донецке Ростовской области в бесхозной постройке выгорело 64 кв. метра

Стали известны детали ночного пожара в Донецке Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Донецке Ростовской области ночью сгорела бесхозная постройка. Пострадавших не было, сообщили утром 16 января в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Возгорание тушили на Мира, 122. Вызов в экстренную службу поступил после полуночи. Открытое горение ликвидировали в 00:19, полностью все потушили в 4:40 утра. Площадь пожара составила 64 кв. метра.

На месте происшествия работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Сейчас выясняются причины возгорания.

Напомним, ранее в Донецке потушили строящееся здание очистных сооружений.