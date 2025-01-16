Ночью в Донецке Ростовской области в бесхозной постройке выгорело 64 кв. метра

В Донецке Ростовской области ночью сгорела бесхозная постройка. Пострадавших не было, сообщили утром 16 января в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Возгорание тушили на Мира, 122. Вызов в экстренную службу поступил после полуночи. Открытое горение ликвидировали в 00:19, полностью все потушили в 4:40 утра. Площадь пожара составила 64 кв. метра.
На месте происшествия работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Сейчас выясняются причины возгорания.
Напомним, ранее в Донецке потушили строящееся здание очистных сооружений.