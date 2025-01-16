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Агрессивный проводник поезда напал на работника КТЖ

Трудовой договор с проводником был расторгнут.

Источник: Baigenews

Ревизоры АО «НК “Қазақстан темір жолы” выявили провоз неоформленного багажа общим весом 108 килограммов в пассажирском поезде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rail-news.kz.

Главные менеджеры по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент провели проверку пассажирского поезда № 77 сообщением «Мангыстау-Алматы». В присутствии начальника пассажирского поезда в ходе проверки они выявили в вагоне № 8/15892 неоформленный багаж общим весом 108 килограммов. Его планировали провезти от станции Турксиб до станции Шымкент.

«В связи с нарушением в отношении проводника пассажирского вагона были приняты меры, основанные на принципе нулевой терпимости. Трудовой договор с проводником был расторгнут», — сообщили в компании.

Также ревизоры установили, что проводник и начальник поезда в ходе проверки выразились нецензурной бранью и применили физическую силу в отношении сотрудника, осуществлявшего контроль за работой поездной бригады. В настоящее время по факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

«КТЖ обращается к пассажирам и убедительно просит оформлять грузобагаж в соответствии с правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом», — обратились в компании.