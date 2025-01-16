Агрессивный проводник поезда напал на работника КТЖ

Главные менеджеры по контролю за поездной бригадой КТЖ на участке Тараз-Шымкент провели проверку пассажирского поезда № 77 сообщением «Мангыстау-Алматы». В присутствии начальника пассажирского поезда в ходе проверки они выявили в вагоне № 8/15892 неоформленный багаж общим весом 108 килограммов. Его планировали провезти от станции Турксиб до станции Шымкент.