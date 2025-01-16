Ричмонд
-9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Волгоградом в ДТП с опрокинувшейся иномаркой пострадал пассажир

В Волгоградской области на скользкой дороге перевернулся «Фольксваген Поло».

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 15 января, в Ленинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пассажир. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась в 17:50 на 63-м километре автодороги «Волгоград-Астрахань». Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением на скользкой дороге, съехал с проезжей части и опрокинулся.

В итоге ДТП сам автомобилист остался цел и невредим, а вот его пассажир получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение. Отметим, что за прошедшие сутки сотрудники ГАИ выявили 740 нарушений ПДД.

Водителям напоминают о необходимости быть предельно внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и не допускать рискованных маневров. Пассажирам рекомендуется пристегиваться ремнями безопасности во время поездки.