Под Волгоградом в ДТП с опрокинувшейся иномаркой пострадал пассажир

Накануне, 15 января, в Ленинском районе Волгоградской области произошло серьезное ДТП, в котором пострадал пассажир. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, авария случилась в 17:50 на 63-м километре автодороги «Волгоград-Астрахань». Водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением на скользкой дороге, съехал с проезжей части и опрокинулся.