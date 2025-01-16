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Ущерб от ДТП под Волгоградом превысил 117 миллионов рублей

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Предварительная сумма ущерба, причиненного в результате ДТП с участием «Камаза» и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, превышает 117 миллионов рублей, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.

Источник: Аргументы и факты

На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области 29 июля водитель «Камаза» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским поездом № 491 Казань — Адлер. По данным МЧС РФ, с рельсов сошли девять вагонов поезда, семь вагонов опрокинулись. Всего в поезде находились 803 пассажира. Около 140 человек получили ссадины и ушибы, 30 человек были госпитализированы, в том числе 15 детей, водитель «Камаза» скончался через несколько дней в отделении реанимации.

«Предварительная сумма ущерба превышает 117 миллионов рублей, однако эта сумма не является окончательной», — сказал Козлов.

СК