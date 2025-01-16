Минтранс Казахстана сделал новое заявление по авиакатастрофе близ Актау

Напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан. После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев. Накануне в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.