Минтранс Казахстана сделал новое заявление по авиакатастрофе близ Актау

В Telegram-канале Министерства транспорта Казахстана опубликовано новое заявление по факту крушения самолета близ Актау 25 декабря 2024 года.
«Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта РК продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника. Напомним, что комиссия опубликует Предварительный отчет в соответствии с требованиями законодательства РК и требованиями приложения 13 ИКАО», — сказано в сообщении.
Отметим, что накануне в Telegram-канале Baza был опубликован текст, который, по данным издания, является полной расшифровкой переговоров экипажа самолета с диспетчерами. Однако официального подтверждения подлинности данной расшифровки не было.
Напомним, 7 января текущего года стало известно, что в Бразилии завершили расшифровку черных ящиков разбившегося близ Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines. Отмечалось, что полученная информация была направлена в Казахстан. После этого в Минтрансе сообщили, что в Астане ожидают прибытия членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев. Накануне в ведомстве подтвердили получение расшифрованных данных из бортовых самописцев самолета.