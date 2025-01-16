Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей и трое взрослых травмировались в лобовом ДТП на уральской трассе

Серьезная авария произошла утром 16 января на Серовском тракте.

Серьезное ДТП произошло 16 января на 156-м километре Серовского тракта, где лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате дорожного инцидента пострадали шесть человек, трое из которых — дети.

Всех пострадавших эвакуировали с места аварии двумя бригадами скорой помощи Нижнего Тагила.

«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской горбольницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Один взрослый пациент госпитализирован в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двое взрослых обследованы медиками, им рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в Минздраве Свердловской области.