Трое детей и трое взрослых травмировались в лобовом ДТП на уральской трассе

«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской горбольницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Один взрослый пациент госпитализирован в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двое взрослых обследованы медиками, им рекомендовано амбулаторное лечение», — сообщили в Минздраве Свердловской области.