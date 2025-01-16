Мошенники создали фейковый сайт «Кристалл Арены»

Телеграм-канал «Главный по афише» обратил внимание, что мошенники замаскировали свой ресурс под легальный сервис, представляясь консьерж-службой по продаже билетов. Министерство спорта Красноярского края официально подтвердило, что «Кристалл Арена» не имеет собственного официального сайта, а единственным легальным продавцом билетов на предстоящие соревнования является платформа «Кассир.ру».