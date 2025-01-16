Мошенники создали фейковый сайт «Кристалл Арены»

Злоумышленники создали поддельный сайт, имитирующий официальный ресурс «Кристалл Арены», где предлагают приобрести билеты на финал Гран-при России по фигурному катанию.
Телеграм-канал «Главный по афише» обратил внимание, что мошенники замаскировали свой ресурс под легальный сервис, представляясь консьерж-службой по продаже билетов. Министерство спорта Красноярского края официально подтвердило, что «Кристалл Арена» не имеет собственного официального сайта, а единственным легальным продавцом билетов на предстоящие соревнования является платформа «Кассир.ру».
Специалисты министерства спорта призывают жителей края проявлять особую осторожность при покупке билетов через интернет. Официальным билетным оператором турнира является исключительно сайт «Кассир.ру».
Финал Гран-при России по фигурному катанию является одним из важных спортивных событий сезона в Красноярске. Высокий спрос на билеты создает благоприятную почву для активизации недобросовестных продавцов.
Во избежание обмана рекомендуется приобретать билеты только через официальный сайт «Кассир.ру». По всем вопросам, связанным с покупкой билетов, можно обратиться в министерство спорта Красноярского края.
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