Казахстан счел расшифровку переговоров пилотов AZAL не официальной

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров самолета с диспетчерами в России. Согласно ей, пилот сам сообщал диспетчерам, что у них взорвался на борту кислородный баллон, а также что на самолете отказала гидравлика. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что расшифровка черных ящиков упавшего самолета не подтвердила часть данных, которые были опубликованы в СМИ. «Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу», — сказал он.