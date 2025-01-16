Убивший жену и дочку в Балахне мужчина играл в азартные игры

Мужчина, который жестоко расправился с женой и полуторагодовалой дочкой в Балахне, оказался игроманом. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
По версии следствия, обвиняемый ударил свою супругу ножом, а ребенка — тупым предметом по голове. Девочка скончалась на месте преступления, женщину пытались спасти в больнице, однако она скончалась от полученных травм. 15 января состоялось прощание с ними.
Как стало известно, глава семейства имел свой бизнес. У него было много долгов на общую сумму более 6,7 млн рублей. Раньше семья жила в Подмосковье и прошлым летом вынуждено переехала в Балахну. Свое время и средства мужчина тратил на азартные игры.
«Ее муж в основном не тратил деньги на ребенка, он тратил деньги на покер, компьютер», — рассказала подруга сестры убитой.
«В первый месяц, когда появился ребенок, первые деньги ушли на компьютер, который стоил 300 тысяч рублей, и монитор, который стоил 100 тысяч рублей. Все кредиты, которые брал ее муж, были записаны на Анастасию», — сказала знакомая погибшей.
Также близкие семьи утверждают, что супруга не знала, чем занимается ее муж. Кроме того, он не говорил ей о долгах. Также знакомые утверждают, что замечали на руках погибшей синяки.
Сейчас подозреваемый находится в больнице с ножевыми ранениями, который он нанес себе.
Напомним, что трагедией в Балахне заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад по делу.