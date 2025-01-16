Убивший жену и дочку в Балахне мужчина играл в азартные игры

Как стало известно, глава семейства имел свой бизнес. У него было много долгов на общую сумму более 6,7 млн рублей. Раньше семья жила в Подмосковье и прошлым летом вынуждено переехала в Балахну. Свое время и средства мужчина тратил на азартные игры.