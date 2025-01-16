Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

«Бывший глава Дахадаевского района республики задержан по подозрению в мошенничестве… По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО “Лоза” на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики Дагестан… стоимостью более 164 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики.
По материалам УФСБ по Дагестану против экс-главы района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).