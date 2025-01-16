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Экс-главу Дахадаевского района Дагестана задержали по делу о мошенничестве

МАХАЧКАЛА, 16 янв — РИА Новости. Экс-глава Дахадаевского района Дагестана задержан по подозрению в мошенничестве с земельными участками стоимостью более 164 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Источник: © РИА Новости

«Бывший глава Дахадаевского района республики задержан по подозрению в мошенничестве… По версии следствия, в 2015—2016 годах подозреваемый незаконно переоформил право аренды на подконтрольное ему юридическое лицо ООО “Лоза” на четыре земельных участка сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности республики Дагестан… стоимостью более 164 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Участки общей площадью 1916 гектаров расположены на территории Дербентского и Каякентского районов республики.

По материалам УФСБ по Дагестану против экс-главы района возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

СК