Бастрыкин контролирует проверку после нападения собак на женщину в Перми

В начале января две собаки набросились на женщину и укусили её за ногу. После нападения пермячке потребовалась медицинская помощь. Уточняется, что животные выгуливались без поводков и намордников. В прошлом эти же собаки уже нападали на ту же женщину. С того момента владелец не предпринял никаких мер. Внимание на ситуацию обратило СУ СКР по Пермскому краю.