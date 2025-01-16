Бастрыкин контролирует проверку после нападения собак на женщину в Перми

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль ход проверки, начатой после нападения собак на женщину в Перми, сообщает информационный центр СК России.
Утром 16 января в телеграм-канале ведомства было опубликовано сообщение об инциденте, который случился в краевой столице. Как рассказывает информационный центр СКР, в комментариях к посту ведомства было опубликовано обращение о нападении двух собак на жительницу Перми.
В начале января две собаки набросились на женщину и укусили её за ногу. После нападения пермячке потребовалась медицинская помощь. Уточняется, что животные выгуливались без поводков и намордников. В прошлом эти же собаки уже нападали на ту же женщину. С того момента владелец не предпринял никаких мер. Внимание на ситуацию обратило СУ СКР по Пермскому краю.
«Ситуация освещается в социальной сети. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту проводится процессуальная проверка», — рассказало федеральное ведомство.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход проверки на собственный контроль. Руководитель краевого управления Денис Головкин предоставит председателю доклад о результатах и принятом решении.