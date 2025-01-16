Москвич незаконно хранил дома арсенал огнестрельного оружия и попался

По данным правоохранителей, во время обысков у подозреваемого обнаружили предметы, конструктивно схожие с пистолетом, автоматом, а также ружьями, револьверами и винтовками. Помимо этого, у фигуранта нашли устройства, схожие с магазинами и затвором от пистолета, а также 200 патронов различного калибра. Силовики провели исследование, в результате которого было установлено, что пистолет является переделанным самодельным способом и относится к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию. Основные его части пригодны для использования по своему целевому назначению. Кроме того, переделанным самодельным способом был и найденный у москвича автомат. Ему изменили ствол на самодельно изготовленный. Он также пригоден для стрельбы. Остальные предметы направлены на экспертизу.