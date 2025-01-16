Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов

Владельцы собственности в Альтадене и Пасифик Палисейдс находятся в отчаянии на фоне продолжающихся пожаров, которые привели к разрушениям и к тому, что мародеры пытались воспользоваться трагическими обстоятельствами, начав массовые ограбления, сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
Некоторые жители, патрулирующие сгоревшие улицы, носят огнестрельное оружие, опасаясь за свою безопасность и надеясь отразить атаки мародеров. «У меня нет терпения ни к одному из них», — сказал владелец сгоревшего дома Росс Гербер, президент крупной компании по управлению активами, как о грабителях, так и о полиции Лос-Анджелеса, которая установила строгую границу вокруг пострадавших от пожаров районов. «После того, как вы переживете этот ужас, вам будет все равно, что они говорят», — сказал Гербер.
Он и его семья эвакуировались из своего дома в Пасифик Палисейдс и остановились в отеле Ritz Carlton в Марина-дель-Рей, но домовладелец активно защищает свою собственность. Гербер с оружием в руках патрулирует свой квартал с друзьями, допрашивая всех встреченных по пути людей.
«Все жители объединились и встали на защиту района», — сказал он WSJ. Другие местные жители намерены оставаться в своих домах, чтобы защитить свои вещи. «Мы действительно чувствуем себя так, как будто находимся на Диком Западе», — сказал газете лишившийся дома адвокат Аарон Любели. 53-летний Любели, его жена и 26-летний сын были первоначально эвакуированы, они забрали паспорта, деньги и личные вещи. Когда мужчина вернулся в район спустя несколько дней, он увидел, что от его дома стоимостью 1,8 миллиона долларов остался только дымоход. Дома его соседей, однако, остались нетронутыми. По словам Любели, жена умоляет его прекратить «круглосуточное бдение», но он остается возле сгоревшего дома в одном и том же комплекте одежды каждую ночь, отдыхая в своем внедорожнике.
Однако жители не просто возвращаются к своим домам, они дружно патрулируют районы, несмотря на противодействие или отсутствие помощи со стороны местных властей. В некоторых районах Пасифик Палисейдс полиция уже начала сопровождать жителей в их дома, выражая сочувствие. «Люди говорят: “Я просто хочу пойти к себе домой и посмотреть, что от него осталось, — сказал шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. — Мы знаем это, но у нас есть люди, которые буквально просеивают пепел, чтобы помочь местным жителям”.
Ранее стало известно, что группа жителей и предприятий округа Пасифик Палисейдс подала иск в суд Лос-Анджелеса против городского Департамента водных ресурсов и энергетики, утверждая, что город и агентство не были готовы к пожару. Иск был подан в Верховный суд Калифорнии. Истцы требуют возмещения убытков за расходы, ремонт и замену поврежденного или уничтоженного имущества, погашения расходов на временное проживание, компенсаций за потерю зарплаты, способность зарабатывать и погашения расходов на любые другие средства правовой защиты, которые суд сочтет целесообразными.