Жители Лос-Анджелеса вооружились для защиты своих домов

«Все жители объединились и встали на защиту района», — сказал он WSJ. Другие местные жители намерены оставаться в своих домах, чтобы защитить свои вещи. «Мы действительно чувствуем себя так, как будто находимся на Диком Западе», — сказал газете лишившийся дома адвокат Аарон Любели. 53-летний Любели, его жена и 26-летний сын были первоначально эвакуированы, они забрали паспорта, деньги и личные вещи. Когда мужчина вернулся в район спустя несколько дней, он увидел, что от его дома стоимостью 1,8 миллиона долларов остался только дымоход. Дома его соседей, однако, остались нетронутыми. По словам Любели, жена умоляет его прекратить «круглосуточное бдение», но он остается возле сгоревшего дома в одном и том же комплекте одежды каждую ночь, отдыхая в своем внедорожнике.