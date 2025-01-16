Красноярка обстреляла обливший ее из лужи автомобиль

Разъяренная пассажирка извлекла оружие из своей сумки и открыла огонь по обогнавшему их японскому внедорожнику. Атака привела к множественным пробоинам в корпусе машины — от передней оптики до дверных панелей и остекления. После вынужденной остановки владелец изрешеченной иномарки связался с правоохранителями.