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Красноярка обстреляла обливший ее из лужи автомобиль

Полиция Красноярска направила в суд материалы необычного дела: юная горожанка ответила стрельбой на случайное обрызгивание из лужи.

Полиция Красноярска направила в суд материалы необычного дела: юная горожанка ответила стрельбой на случайное обрызгивание из лужи. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.

Осенью минувшего года на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» произошел инцидент, начавшийся как рядовая дорожная ситуация. Попавшие на девятнадцатилетнюю спутницу водителя брызги от проезжающего «Тойота-Танк» обернулись серией выстрелов из пневматики.

Разъяренная пассажирка извлекла оружие из своей сумки и открыла огонь по обогнавшему их японскому внедорожнику. Атака привела к множественным пробоинам в корпусе машины — от передней оптики до дверных панелей и остекления. После вынужденной остановки владелец изрешеченной иномарки связался с правоохранителями.

Эксперты оценили восстановительные работы в сто тысяч рублей. Нападавшая успела компенсировать значительную долю причиненного ущерба. Сейчас она ожидает судебного разбирательства под ограничением перемещений. Расследование, проведенное шестым следственным отделом городского управления МВД, выявило признаки злостного хулиганства и намеренной порчи имущества.

Ранее подросток обстрелял автобус из пневматического пистолета.