Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три года поселения за смерть женщины: в Приморье осудили виновника ДТП

Водитель Nissan Patrol, устроивший аварию, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источник: Прокуратура Приморья

В Приморье вынесли приговор водителю, по вине которого погибла женщина. В Уссурийске суд рассмотрел уголовное дело о смертельном ДТП, произошедшем в ноябре 2023 года.

Мужчина 1989 года рождения признан виновным в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Об этом сообщил Telegram-канал «Прокуратура Приморского края». Действия подсудимого квалифицированы по пункту «а» части 4 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлёкшее смерть по неосторожности.

Суд установил, что трагедия произошла возле дома 33 на улице Советской. Обвиняемый, находясь за рулём автомобиля Nissan Patrol в состоянии алкогольного опьянения, не уступил дорогу Toyota Prius. В результате столкновения водитель Toyota — женщина — погибла.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено управлять транспортными средствами в течение полутора лет. Приговор пока не вступил в законную силу.