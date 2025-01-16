Следком начал проверку по факту инцидента в стройотряде в Иркутской области

Правоохранители начали проверку по факту инцидента в одном из стройотрядов Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в Следкоме региона, необходимо разобраться, что именно произошло, и установить все обстоятельства.
Напомним, данная тема вызвала бурное обсуждение в социальных сетях после публикации в одном из средств массовой информации. Возможная участница инцидента рассказала о том, что происходило на стройке.
Однако на данный момент нет никакой официальной информации — во всем предстоит разобраться следователям.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель рейсового автобуса «Хендай Аэро Спейс» ехал из Иркутска и сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница погибла еще до приезда бригады скорой помощи.