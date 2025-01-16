Житель Приморья приговорили к колонии за пособничество «Легиону “Свобода России”

По данным пресс-службы, осужденный Сергей Осиновский вступил в «Легион “Свобода России” в октябре 2023 года и оказывал организации содействие в планировании террористических актов на объектах военной и гражданской инфраструктуры в России. Отмечается, что мужчина собирал данные для поджога военного комиссариата Дальнегорска и Тернейского района Приморского края, передавая информацию о защищенности и охране объекта.