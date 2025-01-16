В Ялте выявили нелегальных мигрантов

Рейд по ялтинским хостелам провели правоохранители вместе с сотрудниками городского военного комиссариата при силовой поддержке росгвардейцев, уточнили в ведомстве.
«В одном из хостелов сотрудниками полиции установлены шесть иностранных граждан, возрастом от 27 лет до 41 года, которые находятся на территории РФ с нарушением требований законодательства в сфере миграции», — говорится в сообщении.
На нарушителей составлено семь административных материалов за нарушение требований въезда и пребывания в России и несоблюдение иммиграционных правил.
Двое иностранцев задержаны за незаконное пребывание в России, им грозит выдворение за пределы страны.
Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно.
Ранее четверо мигрантов были задержаны на рынке в Крыму, они могут быть выдворены из страны.
Летом президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.