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В Ялте выявили нелегальных мигрантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв — РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов квартировали в одном из хостелов в Ялте, двоим из них грозит выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Рейд по ялтинским хостелам провели правоохранители вместе с сотрудниками городского военного комиссариата при силовой поддержке росгвардейцев, уточнили в ведомстве.

«В одном из хостелов сотрудниками полиции установлены шесть иностранных граждан, возрастом от 27 лет до 41 года, которые находятся на территории РФ с нарушением требований законодательства в сфере миграции», — говорится в сообщении.

На нарушителей составлено семь административных материалов за нарушение требований въезда и пребывания в России и несоблюдение иммиграционных правил.

Двое иностранцев задержаны за незаконное пребывание в России, им грозит выдворение за пределы страны.

Иностранцы, находящиеся в России нелегально, обязаны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или же покинуть страну самостоятельно.

Ранее четверо мигрантов были задержаны на рынке в Крыму, они могут быть выдворены из страны.

Летом президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий полиции полномочия по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.