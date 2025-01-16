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На трассе М-5 под Самарой столкнулись два грузовика

Пожарные, медики и полицейские работали на месте столкновения большегрузов в Самарской области.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Два грузовика столкнулись под Самарой. ДТП произошло 15 января на 111 километре трассы М-5 — подъезд к Оренбургу. Об этом стало известно в 16.15. На место аварии выехали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 105.

— Произошло боковое столкновение грузовых автомобилей МАЗ и DongFeng, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В причинах аварии разбираются полицейские.

Также 15 января авария произошла в Борском районе, машина насмерть сбила пешехода. А утром 16 января на трассе под Тольятти после лобового столкновения погиб водитель автомобиля.