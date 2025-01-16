На трассе М-5 под Самарой столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись под Самарой. ДТП произошло 15 января на 111 километре трассы М-5 — подъезд к Оренбургу. Об этом стало известно в 16.15. На место аварии выехали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 105.