На трассе М-5 под Самарой столкнулись два грузовика

Два грузовика столкнулись под Самарой. ДТП произошло 15 января на 111 километре трассы М-5 — подъезд к Оренбургу. Об этом стало известно в 16.15. На место аварии выехали полицейские, медики, пожарные-спасатели ПСЧ № 105.
— Произошло боковое столкновение грузовых автомобилей МАЗ и DongFeng, — сообщила пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В причинах аварии разбираются полицейские.
Также 15 января авария произошла в Борском районе, машина насмерть сбила пешехода. А утром 16 января на трассе под Тольятти после лобового столкновения погиб водитель автомобиля.