Обвиняемая в избиении первоклассников школы № 55 в Петербурге уволилась

Прокуратура по Петербургу начала проверку информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из районных школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Правоохранители дадут оценку действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, стражи правопорядка проверят факты причинения телесных повреждений, — говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации Приморского района «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили, что инцидент произошел в школе № 55, в группе продленного дня. Для внутреннего расследования создали комиссию, в учебном учреждении организовали психолого-педагогическое сопровождение обучающихся класса школьным педагогом-психологом.
— Травм у детей не зафиксировано, посещают школу. Родителям принесли извинения, — отметили представители районной администрации.
К слову, по информации источника «Комсомольской правды в Петербурге», у пострадавших от рук учительницы диагностировали ушиб мягких тканей лба.
После случившегося педагог уволилась по собственному желанию. Она устроилась туда на работу в сентябре 2024 года, добавили в администрации района.
Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об избиении учеников младших классов в Петербурге.
— Сообщается, что инцидент произошел на глазах у родителей одной из девочек, — рассказали в ведомстве.
Информация о деталях случившегося выясняется.