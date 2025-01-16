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Обвиняемая в избиении первоклассников школы № 55 в Петербурге уволилась

Стражи правопорядка из Северной столицы проверяют сообщение о ЧП в образовательном учреждении.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура по Петербургу начала проверку информации о применении недозволенных методов воспитания к ученикам одной из районных школ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Правоохранители дадут оценку действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Кроме того, стражи правопорядка проверят факты причинения телесных повреждений, — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Приморского района «Комсомольской правде в Петербурге» сообщили, что инцидент произошел в школе № 55, в группе продленного дня. Для внутреннего расследования создали комиссию, в учебном учреждении организовали психолого-педагогическое сопровождение обучающихся класса школьным педагогом-психологом.

— Травм у детей не зафиксировано, посещают школу. Родителям принесли извинения, — отметили представители районной администрации.

К слову, по информации источника «Комсомольской правды в Петербурге», у пострадавших от рук учительницы диагностировали ушиб мягких тканей лба.

После случившегося педагог уволилась по собственному желанию. Она устроилась туда на работу в сентябре 2024 года, добавили в администрации района.

Ранее в пресс-службе СК России сообщили, что председатель Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации об избиении учеников младших классов в Петербурге.

— Сообщается, что инцидент произошел на глазах у родителей одной из девочек, — рассказали в ведомстве.

Информация о деталях случившегося выясняется.

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