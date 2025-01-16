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СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником

НОВОСИБИРСК, 16 янв — РИАМ Новости. Следователи СК в Томске организовали проверку после появившегося в соцсетях видео, на котором учитель местной гимназии в грубой форме выгоняет ученика с урока, сообщает СУСК по Томской области.

Источник: © РИА Новости

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможных противоправных действиях педагога школы в отношении ученика… По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Как следует из публикации в соцсетях и Telegram-каналах, учитель в грубой форме, в том числе с использованием нецензурной брани, выгонял подростка из класса. По данным местных СМИ, инцидент произошел в томской гимназии № 6 на уроке физики.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на проверку обстоятельств, озвученных в социальных сетях», — сообщили в следственном управлении.

СК
образование