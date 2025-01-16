СК в Томске организовал проверку после конфликта педагога с учеником

«В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных медиа выявлена информация о возможных противоправных действиях педагога школы в отношении ученика… По данному поводу следственными органами следственного управления СК России по Томской области организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
Как следует из публикации в соцсетях и Telegram-каналах, учитель в грубой форме, в том числе с использованием нецензурной брани, выгонял подростка из класса. По данным местных СМИ, инцидент произошел в томской гимназии № 6 на уроке физики.
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на проверку обстоятельств, озвученных в социальных сетях», — сообщили в следственном управлении.