Во Владивостоке разыскивают пропавшую 9-летнюю девочку

Во Владивостоке пропала 9-летняя Гулирано Бахтиерова. Об этом сообщают в ПРОО «ПримПоиск».
16 января 2025 года в 15:00 девочка ушла из дома на улице А. Горшкова, 34 и до сих о ее местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: рост 122 сантиметров, волосы рыжие, короткие, глаза карие.
Была одета: бежевые пуховик с капюшоном и шапка, розовые сапоги.
Особые приметы: ребенок страдает косоглазием, может быть дезориентирован.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить по телефонам