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Во Владивостоке разыскивают пропавшую 9-летнюю девочку

Ребенок может быть дезориентирован.

Источник: Соцсети

Во Владивостоке пропала 9-летняя Гулирано Бахтиерова. Об этом сообщают в ПРОО «ПримПоиск».

16 января 2025 года в 15:00 девочка ушла из дома на улице А. Горшкова, 34 и до сих о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 122 сантиметров, волосы рыжие, короткие, глаза карие.

Была одета: бежевые пуховик с капюшоном и шапка, розовые сапоги.

Особые приметы: ребенок страдает косоглазием, может быть дезориентирован.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей девочки, просят сообщить по телефонам 8 (423) 240−38−65, 102 или 112, 8 914 792 61 09, 8 914 721 22 32.