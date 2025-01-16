Двое мужчин с ножами угрожали расправой работникам кафе и банка в Перми

Сотрудники охранного предприятия задержали двоих мужчин с ножами, которые угрожали работникам кафе и банка в Перми, рассказывает охранная компания «Цербер».
По данным организации, оба происшествия случились в краевой столице вечером 15 января. Первый инцидент произошёл в кафе быстрого питания на улице Чкалова. Сотрудники общепита нажали тревожную кнопку из-за пожилого мужчины, который пришёл в заведение с ножом и громко возмущался.
В это же время в пермских телеграм-каналах было опубликовано видео, где был заснят тот самый пермяк. На кадрах пожилой мужчина с трудом заходит в двери кафе, а позже лежит на полу внутри. По словам автора ролика, посетитель кафе оказался пьян.
«По прибытию на место было установлено, что на выходе из помещения стоит пожилой мужчина. Он устроил скандал из-за поданной ему холодной еды. Во время ссоры он угрожал персоналу ресторана физической расправой, при этом в руках у мужчины был складной нож», — рассказали в охранном предприятии.
После этого экипаж ГБР передал задержанного мужчину сотрудникам полиции. Позже похожее происшествие случилось в микрорайоне Садовом. На сей раз нарушителем оказался молодой человек, который пришёл в отделение банка.
Сигнал тревоги поступил из офиса, где заметили юношу, который курил в помещении рядом с банкоматами. В руках пермяк держал складной нож и игнорировал просьбы работников банка уйти из отделения. На замечания сотрудников он отвечал матом и угрозами физической расправы. Как и в первом случае, работники охранной компании задержали мужчину с ножом и передали его полицейским.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествиях с отделениями банков, которые случились в декабре 2024 года. Вечером 23 декабря пермяки сообщили о поджогах двух офисов популярного банка. Пожары вспыхнули на улице Мира и улице Ленина. После инцидента были задержаны двое подозреваемых, которыми оказались 50-летняя пермячка и 18-летний студент.