Двое мужчин с ножами угрожали расправой работникам кафе и банка в Перми

Сигнал тревоги поступил из офиса, где заметили юношу, который курил в помещении рядом с банкоматами. В руках пермяк держал складной нож и игнорировал просьбы работников банка уйти из отделения. На замечания сотрудников он отвечал матом и угрозами физической расправы. Как и в первом случае, работники охранной компании задержали мужчину с ножом и передали его полицейским.