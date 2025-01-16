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В Челябинской области под суд пойдут 34 участника наркосообщества

Членов преступной группы задержали сотрудники УНК ГУ МВД России по Челябинской совместно с коллегами из 13 отдела ГУНК МВД при силовой поддержке СОБР регионального управления Росгвардии.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, участники наркосообщества больше года занимались продажей героина и синтетических наркотиков сразу в семи субъектах страны. Правоохранителям удалось найти и задержать 34 человека, среди которых оказались граждане России и выходцы из Средней Азии.

Следственные органы уже завершили расследование дел в отношении 21 фигуранта. Материалы еще 12 членам сообщества поступили в суды в конце прошлого года.

«За период расследования уголовных дел, возбужденных по факту организации и деятельности организованного преступного сообщества по части 1 и части 2 статьи 210 УК РФ, следователями задокументировано 100 эпизодов преступной деятельности, изъято более 26 килограммов наркотических средств», — прокомментировали в областном полицейском главке.

Для торговли наркотиками преступники использовали интернет-магазины и мессенджеры. По данным полиции, руководил всем сообществом 43-летний иностранец, который живет за пределами России. Он занимался контрабандой товара, распределял груз и делил прибыль между участниками группы. При этом все наркосообщество работало в стране отдельными группами, у каждой был свой куратор.

В ходе расследования полиции удалось также выяснить, что наркодельцы использовали серьезную конспирацию. Например, груз провозили в скрытых полостях автомобилей, а хранили в вентиляционных шахтах.

Теперь уголовные дела будут отправлены в суды Челябинска для рассмотрения.