В Челябинской области под суд пойдут 34 участника наркосообщества

Для торговли наркотиками преступники использовали интернет-магазины и мессенджеры. По данным полиции, руководил всем сообществом 43-летний иностранец, который живет за пределами России. Он занимался контрабандой товара, распределял груз и делил прибыль между участниками группы. При этом все наркосообщество работало в стране отдельными группами, у каждой был свой куратор.