Выброс метана после взрыва «Северного потока» назвали рекордным

«Для получения наиболее надежных оценок мы сочетали наблюдения с глайдеров с данными о поверхности, собранными нашими коллегами из германского Института исследования Балтийского моря (IOW) с борта корабля… Все это дало нам уверенность, что мы имеем хорошее представление о том, как метан распространялся в Балтийском море, и во времени, и в пространстве», — цитирует участника исследования Бастьена Куесте RTVI.