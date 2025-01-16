Выброс метана после взрыва «Северного потока» назвали рекордным

Первоначально выброс метана от взрыва газопровода в атмосферу оценивался в 75−230 тысяч тонн. Такие данные содержатся в программе ООН по окружающей среде за 2023 год.
Результаты других исследователей, которые опубликованы в журнале Nature Communications, свидетельствуют о том, что объемы выброса на самом деле были в два раза выше — 465 тыс. тонн метана.
Чтобы точно оценить количество выброшенного газа и последствия аварии для Балтийского моря, специалисты Voice of the Ocean Foundation использовали подводный робот-глайдер. Автономный беспилотный аппарат опускали в море в зоне выброса и измеряли концентрацию метана на разных глубинах. Глайдер передавал показатели в течение трех месяцев после ЧП.
«Для получения наиболее надежных оценок мы сочетали наблюдения с глайдеров с данными о поверхности, собранными нашими коллегами из германского Института исследования Балтийского моря (IOW) с борта корабля… Все это дало нам уверенность, что мы имеем хорошее представление о том, как метан распространялся в Балтийском море, и во времени, и в пространстве», — цитирует участника исследования Бастьена Куесте RTVI.
Результаты измерений свидетельствуют о том, что сразу после взрыва концентрации метана в водах Балтийского моря превышали норму в тысячи раз. Пока газ не улетучился в атмосферу и не был переработан бактериями, его содержание продолжало оставаться аномально высоким. Загрязнение метаном было зафиксировано на 23 охраняемых водных участках Балтийского моря. Последствия аварии для экосистемы еще не оценены в полной мере. Исследования потребуют дополнительного времени.
Утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года после двух мощных подводных взрывов. На месте ЧП обнаружили следы взрывчатки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о намерении России обратиться в Международный суд ООН по делу о терактах на «Северных потоках» и добиваться установления и привлечения к строгой ответственности их исполнителей.