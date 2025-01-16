В Самарской области изготовителя наркотиков приговорили к 17 годам колонии

В Самарской области сотрудники правопорядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых установили причастного местного жителя в поставках химических реагентов и наркотиков. Мужчину задержали при поддержке сотрудников ОМОН, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.