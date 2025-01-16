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В Самарской области изготовителя наркотиков приговорили к 17 годам колонии

В Самарской области задержали мужчину, изготовляющего запрещенные вещества.

Источник: УФСБ России по региону

В Самарской области сотрудники правопорядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, по итогам которых установили причастного местного жителя в поставках химических реагентов и наркотиков. Мужчину задержали при поддержке сотрудников ОМОН, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий обнаружено и изъято из незаконного оборота более 20 кг наркотического средства, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры», — указано в сообщении.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Самарца признали виновным, ему назначили 17 лет и 3 месяца колонии строгого режима.