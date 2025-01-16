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Силовики провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData в Екатеринбурге

Сотрудники провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData по ул. Добролюбова, 16/2.

Источник: Коммерсантъ

Информацию о проводимых оперативных мероприятиях «Ъ-Урал» подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Комментарии пока преждевременны, сыщикам необходимо во всем детально разобраться», — отметил полковник Горелых.

По данным 66.ru, обыски были проведены в компании утром 16 января. Сотрудников компании «положили лицом в пол», у них были изъяты телефоны.

IT-компания SpectrumData занимается разработкой решений по управлению рискамт на основе больших данных (big data). Компания работает с 2010 года.