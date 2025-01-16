Восстановление дельфинов после загрязнения мазутом занимает до двух месяцев

Восстановление дельфинов после загрязнения мазутом занимает от трех недель до двух месяцев. Об этом «Деловой газете. Юг» сообщила волонтер научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» Анастасия Вдовина.
Сейчас специалисты ведут мониторинг и ищут заболевших после крушения танкеров в Керченском проливе китообразных. При попадании дельфинов на мелководье их начинают реабилитировать. Но сейчас море загрязнено, и млекопитающих нужно перевозить.
Всего после крушения танкеров «Волганефть» и разлива мазута нашли 62 дельфина. Однако большая часть из них погибла еще до происшествия. По словам волонтера, это старые трупы дельфинов, которые умерли задолго до того, как был разлив, но просто сейчас их выбросило, а люди нашли.
Ранее мы писали — в Анапе или Новороссийске ищут землю для возведения госпиталя для дельфинов. Для него необходимо около 5−7 соток земли или складское помещение 500 квадратных метров. Обязательно наличие электричества, воды и водоотведения.