Восстановление дельфинов после загрязнения мазутом занимает до двух месяцев

Всего после крушения танкеров «Волганефть» и разлива мазута нашли 62 дельфина. Однако большая часть из них погибла еще до происшествия. По словам волонтера, это старые трупы дельфинов, которые умерли задолго до того, как был разлив, но просто сейчас их выбросило, а люди нашли.