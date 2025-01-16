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Женщина и двое детей отравились угарным газом в Арзамасе

Проводится доследственная проверка.

Источник: Аргументы и факты

В Арзамасе угарным газом отравились три человека — женщина и двое. По информации СУ СКР по Нижегородской области, следователи начали доследственную проверку.

Вечером 15 января в квартире дома на улице Октябрьской женщина и ее дети почувствовали себя плохо — их доставили в больницу, где оказали медпомощь. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

Установлено, что в квартире семьи установлена газовая колонка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, в конце декабря 2024 года в Дзержинске в Нижегородской области угарным газом отравились двое детей.

СК