Один человек пострадал в ДТП с автомобилем и поездом на Кубани. Авария произошла вечером 15 января на участке между станциями Усть-Лабинская и Двубратский.
Легковушка выехала на железнодорожный переезд. В этот момент к автомобилю приближался пассажирский поезд № 618 сообщением Новороссийск — Владикавказ.
Машинист экстренно затормозил. Но расстояние от автомобиля до поезда было небольшим. Произошло столкновение.
«По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля. Пассажирский поезд отправился далее по маршруту с задержкой в 17 минут», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что семья погибшего под поездом подростка требует 500 тысяч рублей. Электричка сбила молодого человека, когда тот переходил железную дорогу между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская.