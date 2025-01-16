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Один человек пострадал в ДТП с автомобилем и поездом на Кубани

На Кубани автомобиль выехал на ж/д пути и столкнулся с поездом.

Источник: Комсомольская правда

Один человек пострадал в ДТП с автомобилем и поездом на Кубани. Авария произошла вечером 15 января на участке между станциями Усть-Лабинская и Двубратский.

Легковушка выехала на железнодорожный переезд. В этот момент к автомобилю приближался пассажирский поезд № 618 сообщением Новороссийск — Владикавказ.

Машинист экстренно затормозил. Но расстояние от автомобиля до поезда было небольшим. Произошло столкновение.

«По предварительным данным, пострадал водитель автомобиля. Пассажирский поезд отправился далее по маршруту с задержкой в 17 минут», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что семья погибшего под поездом подростка требует 500 тысяч рублей. Электричка сбила молодого человека, когда тот переходил железную дорогу между станциями Гулькевичи и Отрадо-Кубанская.