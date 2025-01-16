Шесть человек пострадали в ДТП с участием двух авто в Свердловской области

Детали происшествия неизвестны.
«Все пострадавшие эвакуированы с места ДТП двумя бригадами скорой помощи Нижнего Тагила», — указано в Telegram-канале ведомства.
По информации минздрава, троих детей госпитализировали в травматологическое отделение в состоянии средней степени тяжести. У них диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы и другие повреждения.
Также один из пострадавших был доставлен в травматологическое отделение с переломом плечевой кости, а двое других получили помощь на амбулаторной основе.
Ранее, 15 января, четыре человека пострадали в результате аварии, которая произошла в городском округе Луховицы. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем марки Nissan, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Exeed. Пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.