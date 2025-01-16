В Петербурге проверяют информацию об избиении детей учителем

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, о произошедшем в полицию сообщили в ночь на 15 января из травмпунктов, куда обратились за помощью родители двух учениц первого класса средней школы № 55 на проспекте Королева. У одной из девочек был зафиксирован ушиб мягких тканей левой теменной области, у другой — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей на лбу. Сами дети пояснили, что были избиты классным руководителем во время занятий: первой девочке, по ее словам, учитель трижды нанесла удары кулаком, вторую взяла за голову и несколько раз ударила лбом о парту.