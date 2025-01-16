В Петербурге проверяют информацию об избиении детей учителем

«В социальных сетях появилась информация о нанесении телесных повреждений первоклассникам учителем одной из школ Санкт-Петербурга. Сообщается, что инцидент произошел на глазах родителей одной из девочек. По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении регионального главка СК. Уточняется, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки и первоначально установленных обстоятельствах.
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, о произошедшем в полицию сообщили в ночь на 15 января из травмпунктов, куда обратились за помощью родители двух учениц первого класса средней школы № 55 на проспекте Королева. У одной из девочек был зафиксирован ушиб мягких тканей левой теменной области, у другой — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей на лбу. Сами дети пояснили, что были избиты классным руководителем во время занятий: первой девочке, по ее словам, учитель трижды нанесла удары кулаком, вторую взяла за голову и несколько раз ударила лбом о парту.
В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга подтвердили, что проверка проводится в учебном заведении в Приморском районе города. «Будет дана оценка действиям учителя и администрации образовательной организации, а также соблюдению законодательства об образовании, охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам тщательной проверки будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц и приняты соответствующие меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.
Ход и результаты проверки СК в прокуратуре также поставили на контроль.